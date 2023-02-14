Экс-игрок лондонского «Арсенала» поддержал Кайрата Боранбаева

На судебный процесс по делу руководителя алматинского «Кайрата» Кайрата Боранбаева пришел бывший футболист «Зенита» и экс-игрок лондонского «Арсенала», сообщает Orda.kz. Судья запретила журналистам публиковать личные данные свидетелей.

В кулуарах суда футболист рассказал, что приехал из Санкт-Петербурга, чтобы поддержать бизнесмена.

«С Кайратом Советаевичем мы знакомы уже больше 10 лет. Точную дату я не могу назвать, но мы с ним познакомились в 2010-2011 году, когда я играл за «Арсенал». Мы познакомились на мероприятии, где собирали деньги для детей для помощи больным детям. Моя жена на тот момент выставляла лот. И Кайрат Советаевич его купил. В то время я его не знал, но она сказала: «вот, бизнесмен из Казахстана пожертвовал приличную сумму за лот», – вспоминает футболист.

Отметим, что в в 2010-2011 за «Арсенал» играл футболист сборной России Андрей Аршавин.

Он отметил и академию алматинского клуба.

«Ну я могу сказать, что это единственный человек, наверное, в казахстанском футболе, который думает о его будущем. Потому, что, во-первых, наверное, это единственный частный клуб «Кайрат», который на мой взгляд построен правильно. Очень много денег вкладывается именно в Академию «Кайрат». Он – человек-слово, человек, с которым если ты договорился, то может быть уверен, что он это исполнит. Человек, который любит спорт, любит футбол. Любит помогать спортсменам. Не только футболистам», – заверил экс-игрок «Арсенала».

Футболист характеризовал бизнесмена с положительной стороны и заявил, что готов выступить гарантом в случае изменения меры пресечения для Боранбаева.

Напомним, функционер подозревается в хищении средств в квазигосударственном секторе в особо крупном размере. Бизнесмен был задержан в марте прошлого года.

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