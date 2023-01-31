Кайрат Боранбаев о том, как начинал бизнес: «Важно уметь притягивать к себе сильных и успешных людей»

Руководитель алматинского «Кайрата» Кайрат Боранбаев в очередной раз после ареста в марте 2022-го года обратился к подписчикам в социальных сетях.

«Как я начал зарабатывать? Ответ очень простой – как и все в 90-е годы. Все продавали за наличные и доверяли друг другу на слово. Я был удачлив, и хотя ничего не понимал в торговле, мне верили и делали со мной бизнес. Я занимался тем, что в то время приносило прибыль: продавал конфеты, зерно, машины и многое другое. Мой бизнес всегда был для меня способом попасть в удивительные места и познакомиться с интересными людьми. Тогда я познакомился со всеми, кто в то время были крутыми бизнесменами: Бутя (Булат Абилов – Sports.ru), группа бизнесменов «Крамдс», «Алтын Алма», «Астана Моторс» и другими. Зарабатывать деньги – это здорово, но гораздо лучше, когда работа и взаимоотношения с людьми наполнены для вас смыслом.

Тогда в Москве у меня был партнер, с которым мы начали зарабатывать на разнице между рублем и тенге. Так я приобрел свои первые знания в финансах. Свой первый миллион долларов мы заработали с ним, продав в Казахстане сервера для компьютеров.

Поскольку я был спортсменом, достижение результата было для меня приоритетом. В торговом бизнесе самое важное – это талант и интуиция. Они либо есть, либо нет. У меня на это, к счастью, есть талант. Кроме того, важно уметь притягивать к себе сильных и успешных людей. Так, например, мне удавалось продавать больше товаров на обмен зерновых расписок. Но мы тогда работали в перестроечной среде: с одной стороны рынок товаров рос и конкуренции особой не было, с другой стороны жили в гиперинфляции.

Мой первый кредит на два месяца был взят под 50% в месяц – риск по нынешним временам. Тогда я понял для себя что важно анализировать то, что ты хочешь получить. Люди доверяют мне. Тогда я не думал об этом, так как мне казалось, что так и должно быть. Обманывать и «кидать» нельзя, я же вырос и учился в советской школе и это считалось плохим уроком.

Мне повезло, так как на начальном этапе я пригласил работать честных и правильных сотрудников. Мы до сих пор работаем вместе, именно они помогли строить и развивать бизнес. Держитесь подальше от ж**олизов и карьеристов, которые будут под вас подстраиваться. Конечно будут разочарования, интриги и ошибок не избежать, но важно быть к этому готовыми. Для меня доверительные отношения были и остаются моим приоритетом, заработок лишь следствие работы, – сказал руководитель алматинского клуба.

Ранее Боранбаев заявил, что хочет прервать молчание и рассказать всю правду.

Напомним, функционер подозревается в хищении средств в квазигосударственном секторе в особо крупном размере. Бизнесмен был задержан в марте прошлого года.

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