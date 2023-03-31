Тренер Рахмонова назвал сильные стороны Шавката: «Он хочет обучаться!»

Тренер Американского зала «Kill Cliff» Генри Хут о Шавкате Рахмонове: «У Шавката действительно высокий боевой IQ, отличные глаза, он высокий и умеет драться как на дистанции, так и вблизи. Шавкат хорош везде — и в стойке, и в партере. Он хочет обучаться!»

Шавкат тренируется в этом зале с 2021 года.

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