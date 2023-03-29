Сестра Рахмонова может дебютировать в UFC в 2023 году

Сестра бойца UFC Шавката Рахмонова Сора может дебютировать в сильнейшей лиге мира уже в 2023 году.

Об этом рассказал президент NAIZA Нурбек Карабала:

«У Соры скорее всего уже будет нарисовываться контракт либо с UFC, либо с DWCS. И ей до лета нужно провести один бой. Хотим успеть провести реванш с Борисовой. Эта история, которую нам хочется завершить»

Сора является бойцом лиги NAIZA, проведя в лиге 4 поединка.

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