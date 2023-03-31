Донченко о бое с Рафиковым: «Только уважение к нему, но его лига сделает этот бой, я не откажусь»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Даниель Донченко, идущий на серии побед ответил на вопрос о потенциальном бое с казахстанцем Фанилем Рафиковым:

«У нас была небольшая перепалка. Но только уважение к нему, он много делает для казахстанского ММА. Я его уважаю, но это шоу, это бизнес, надо говорить и делать. Мы друг друга уважаем, но если NAIZA сделает этот бой, я не откажусь, но все решит мой менеджер» Фаниль является экс-чемпионом лиги NAIZA.

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