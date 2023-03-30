Ермеков остановился в шаге от ТОП-100 лучших средневесов мира

После победы над Гамзатом Хирамагомедовым на турнире URAL FC Даурен Ермеков сумел улучшить позицию в рейтинге лучших средневесов на сайте FightMatrix.

Даурен, поднявшись на 15 позиций, остановился на 101 месте в рейтинге.

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