Даурен Ермеков о бое с Шамиловым: «Я остался единственным претендентом на бой с ним!»

Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков высказался о бое с Русланом Шамиловым:

«Шамилов выиграл двух моих близких, поэтому почему бы и не подраться. Есть, конечно, молодежь, но я остался единственным претендентом на бой с ним!»

Руслан является чемпионом лиги NAIZA, выиграв сначала Мурада Абдурахманова, а затем защитил пояс в бою с Имраном Тайсултановым.

Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»

Президент UFC назвал следующего соперника Рахмонова

Рахмонов о том, куда потратит гонорар от боя с Нилом: «У меня большая семья»