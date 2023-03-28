Даурен Ермеков о бое с Шамиловым: «Я остался единственным претендентом на бой с ним!»
Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков высказался о бое с Русланом Шамиловым:
«Шамилов выиграл двух моих близких, поэтому почему бы и не подраться. Есть, конечно, молодежь, но я остался единственным претендентом на бой с ним!»
Руслан является чемпионом лиги NAIZA, выиграв сначала Мурада Абдурахманова, а затем защитил пояс в бою с Имраном Тайсултановым.
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