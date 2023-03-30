Санжар Адилов вошел в ТОП-200 лучших бойцов наилегчайшего веса
Казахстанец Санжар Адилов после уверенной победы на турнире Alash Pride сумел подняться на 20 строчек в рейтинге лучших бойцов наилегчайшего веса FightMatrix.
Адилов теперь занимает 191 место.
В своем последнем бое Санжар досрочно выиграл у Байамана Есенбек уулу.
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