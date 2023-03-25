Кудайбергенов подерется за титул Alash Pride
Казахстанская лига Alash Pride анонсировала бой за пояс в полулегком весе (66 кг).
За пояс подерется Рустем Кудайбергенов, идущий на серии из четырех побед. Имя соперника пока не называется.
Рустем свой последний бой провел в лиге UAE Warriors, нокаутировав соперника за 8 секунд, установив рекорд арабской лиги.
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