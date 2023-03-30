Кудайбергенов может провести бой за титул Open FC

Казахстанский боец Рустем Кудайбергенов может провести бой за два пояса лиг Open FC и Alash Pride на совместном турнире лиг в Шымкенте.

Свой последний бой Рустем провел в лиге UAE Warriors, выиграв нокаутом за 8 секунд.

Титул в полулегком весе в Open FC принадлежит кыргызу Адилету Нурматову.

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