Арман Оспанов может вернуться в октагон в мае

Экс-боец АСА, PFL и ряда других лиг, казахстанец Арман Оспанов может вернуться в октагон 13 мая на турнире Alash Pride FC 84.

Об этом сообщил официальный аккаунт лиги в Инстаграм.

«Сункар» два своих последних боя провел в США, проиграв Крису Вайду в PFL и Дилану Сальвадору в EFC.

В Alash Pride Оспанов в последний раз дрался в 2015 году, выиграв нокаутом Джо Элмора.

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