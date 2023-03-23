Рустем Кудайбергенов вошел в рейтинг Fightmatrix
Казахстанский боец Рустем Кудайбергенов после яркой победы на UAE Warriors вошел в рейтинг Fightmatrix.
Теперь он расположился на 291 месте полулегкого весе рядом с бойцом NAIZA Наби Ашурлаевым и UFC Вячеславом Борщовым.
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