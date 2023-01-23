Тимур Бекмамбетов поддержал в суде Кайрата Боранбаева: «Он искренний и любознательный»

Режиссер Тимур Бекмамбетов прилетел в Астану, чтобы поддержать руководителя алматинского «Кайрата» Боранбаева и выступить свидетелем в суде, сообщает Zakon.kz.

В суде Тимур Бекмамбетов рассказал, что дружит с Кайратом Боранбаевым более 15 лет, характеризовал его с положительной стороны и заявил, что готов выступить гарантом в случае изменения меры пресечения для бизнесмена.

«Это человек, который всегда имел огромное количество друзей, самых разных: художников, бизнесменов, артистов, журналистов. Все мы сейчас следим за процессом и надеемся, что он будет гуманным. Я с ним дружу много лет. Он творческий, любознательный, искренний, открытый к людям, при этом ответственный, осторожный, рациональный», – рассказал режиссер.

Суд по делу руководителя «Кайрата» начался 30 декабря в суде №2 Сарыаркинского района Астаны. Подсудимых обвиняют в хищении и отмывании денег.

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