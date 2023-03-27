Защитник «Зенита» Нурали Алип: «Получил благословление от Шавката Рахмонова»

Теги Зенит сборная Казахстана по футболу UFC MMA Нуралы Алип Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Защитник сборной Казахстана и санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип побеседовал с бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым.

«Получили бата [благословение, которое выражается в наилучших пожеланиях и добрых напутствиях – Sports.ru] от нашего брата Шавката Рахмонова. Пожелал удачи казахстанскому футболу. Даст бог, пообещал прийти на следующий матч», — написал Алип в соцсетях о разговоре с известным казахстанским файтером.

Отметим, что 27-го марта казахстанские футболисты провели второй матч квалификации Евро-2024 против сборной Дании. Уступая к 73-й минуте 0:2, подопечные российского специалиста Магомеда Адиева вырвали победу со счетом 3:2.

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