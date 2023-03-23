Шамиль Завуров о вероятности боя в АСА Одилов – Ермеков: «Все будет зависеть от Даурена»

Президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров о том, что лига не против перехода чемпиона Даурена Ермекова в АСА:

«Мы поговорили с АСА на турнире в Краснодаре, они хотят бой Одилов – Ермеков. У нас не получилось сделать этот бой, может у них получится. Все будет зависеть от Даурена, если он хочет, мы не против, пусть дерутся. Так же и по остальным ребятам, если есть хорошее предложение, то держать их нет смысла. Пока у нас нет точной даты следующего турнира»

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