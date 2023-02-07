Азиз Разыев признан тренером года в ММА

Лучшим тренером 2022 года стал тренер DAR Pro Team Азиз Разыев.

Подопечными Разыева являются Шавкат Рахмонов, Асу Алмабаев, Казбек Сагын, Фаниль Рафиков и другие титулованые бойцы.

Свой приз Азиз получил на церемонии NAIZA Awards в Алматы. Однако свой приз он передал другому кандидату – Айбеку Шокпутову.

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