Азиз Разыев признан тренером года в ММА

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Асу Алмабаев Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Лучшим тренером 2022 года стал тренер DAR Pro Team Азиз Разыев.

Подопечными Разыева являются Шавкат Рахмонов, Асу Алмабаев, Казбек Сагын, Фаниль Рафиков и другие титулованые бойцы.

Свой приз Азиз получил на церемонии NAIZA Awards в Алматы. Однако свой приз он передал другому кандидату – Айбеку Шокпутову.

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