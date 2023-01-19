Асу Алмабаев о победе в номинации «Боец года»: «Буду упорно тренироваться»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Brave Combat Federation Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев выиграл номинацию лиги «Боец года» BRAVE CF.

«Всем огромное спасибо за то, что поддержали. Буду упорно тренироваться и дальше побеждать. ИншАллах», – прокомментировал боец свою победу в социальных сетях.

«Время в любителях исчерпано». Чемпион Европы по ММА Исбулаев к дебюту в профи готовится под руководством тренера Жумагулова и Морозова

Чемпион NAIZA Казыбек Сагын: с 7 лет в казарме, профессиональный жокей, тренируется с Рахмоновым, любит готовить пироги

😍Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий