Асу Алмабаев о победе в номинации «Боец года»: «Буду упорно тренироваться»

Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев выиграл номинацию лиги «Боец года» BRAVE CF.

«Всем огромное спасибо за то, что поддержали. Буду упорно тренироваться и дальше побеждать. ИншАллах», – прокомментировал боец свою победу в социальных сетях.

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