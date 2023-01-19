Асу Алмабаев о победе в номинации «Боец года»: «Буду упорно тренироваться»
Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев выиграл номинацию лиги «Боец года» BRAVE CF.
«Всем огромное спасибо за то, что поддержали. Буду упорно тренироваться и дальше побеждать. ИншАллах», – прокомментировал боец свою победу в социальных сетях.
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