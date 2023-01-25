Максум обошел Жумагулова в списке лучших бойцов наилегчайшего веса

Сайт fightmatrix обновили рейтинги бойцов с учетом их последних поединков.

Так непобежденный казахстанец Азат Максум поднялся на 45 место в мире среди бойцов наилегчайшего веса, улучшив свой результат сразу на восемь позиций.

Одним из тех, кого Азат обошел, стал казахстанец из UFC Жалгас Жумагулов.

Максум выиграл досрочно у бразильца Нуньеса, задушив его в первом раунде. Жумагулов же свой последний бой проиграл очень спорным решением судей Чарьлзу Джонсону.

Лучшим в этом рейтинге казахстанцем является Асу Алмабаев (28 место), далее идет Диас Еренгаипов (41).

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