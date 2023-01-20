Базров о перспективах Алмабаева: «Уверен, он станет чемпионом UFC»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Brave Combat Federation Спорт Казахстана

Официальный аккаунт команды DAR Team Pro опубликовал видео, где один из тренеров команды, участник ОИ по вольной борьбе Эдуард Базров поздравляет Асу Алмабаева с завоеванием индивидуальной награды по итогам года:

«Поздравляю Асу Алмабаева, он стал лучшим бойцом 2022 года в одной из сильнейших лиг мира – BRAVE. Желаю ему успеха и дальнейшего развития. Уверен, Иншалла, он станет чемпионом UFC»

На данный момент чемпионом в весе Алмабаева в UFC чемпионом является бразилец Дейвесон Фигерейро, который уже в это воскресенье проведет очередной свой бой с Брендоном Морено.

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