Базров о перспективах Алмабаева: «Уверен, он станет чемпионом UFC»
Официальный аккаунт команды DAR Team Pro опубликовал видео, где один из тренеров команды, участник ОИ по вольной борьбе Эдуард Базров поздравляет Асу Алмабаева с завоеванием индивидуальной награды по итогам года:
«Поздравляю Асу Алмабаева, он стал лучшим бойцом 2022 года в одной из сильнейших лиг мира – BRAVE. Желаю ему успеха и дальнейшего развития. Уверен, Иншалла, он станет чемпионом UFC»
На данный момент чемпионом в весе Алмабаева в UFC чемпионом является бразилец Дейвесон Фигерейро, который уже в это воскресенье проведет очередной свой бой с Брендоном Морено.
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