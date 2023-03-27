Асу Алмабаев о впечатлении от UFC: «Удивился, когда американцы болеют против своего»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Казахстанский боец Асу Алмабаев поделился удивлением от увиденного в UFC:

«Я удивился, когда американцы болеют против своего. Когда Нил не сделал вес, выходил на фейс ту фейс, весь зал гудел. В бою потом тоже болели за Шавката. Люди не смотрят на нацию, а смотрят на то, какой бой показываешь. Я почувствовал всю атмосферу, зашел в октагон, так что, когда буду драться, не будет волнения»

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