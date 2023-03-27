Асу Алмабаев о контракте с UFC: «Все зависит от менеджеров»

Казахстанский боец Асу Алмабаев рассказал о сроках подписания контракта с UFC:

«Как только будут новости, сразу объявим. Пока готовимся. После Рамадана видно будет. Все зависит от менеджеров, матчмейкеров. Как скинут предложение, перейдем к бою»

Последнее время Алмабаев дрался в Brave, теперь в качестве свободного агента ждет контракта от UFC.

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