Токаев принял Рахмонова

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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова.

Президент поздравил известного спортсмена с блестящей победой в бою на турнире UFC, прошедшем недавно в Лас-Вегасе, а также пожелал казахстанскому бойцу добиться новых высот в спортивной карьере.

Шавкат Рахмонов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием. Он также заверил Президента, что приложит все усилия, чтобы оправдать ожидания болельщиков, достойно защитив честь страны

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