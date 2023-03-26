Муратбек Касымбай про Шавката Рахмонова: «Я не видел такого пахаря, как он»

Казахстанский боец Муратбек Касымбай вспомнил про сборы с Шавкатом Рахмоновым и впечатления:

«Я еще в 2015 году сказал, что Шавкат станет первым, кто попадёт в UFC из Казахстана и первым, кто подерется за титул. Он вроде первый подписал, но бой провел не первым. Почему? Я не видел такого пахаря, как он»

Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»

Президент UFC назвал следующего соперника Рахмонова

Рахмонов о том, куда потратит гонорар от боя с Нилом: «У меня большая семья»