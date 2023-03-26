Муратбек Касымбай про Шавката Рахмонова: «Я не видел такого пахаря, как он»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Муратбек Касымбай Спорт Казахстана

Казахстанский боец Муратбек Касымбай вспомнил про сборы с Шавкатом Рахмоновым и впечатления:

«Я еще в 2015 году сказал, что Шавкат станет первым, кто попадёт в UFC из Казахстана и первым, кто подерется за титул. Он вроде первый подписал, но бой провел не первым. Почему? Я не видел такого пахаря, как он»

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