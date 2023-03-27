Асу Алмабаев о победе Рахмонова: «Он проверил себя на уровне ТОП-6 дивизиона»

Казахстанский боец Асу Алмабаев, который секундировал в последнем бое Рахмонова, поделился своим впечатлением от боя Шавката:

«С каждым разом у Шавката растет оппозиция, видно было, что Нил в ТОП-6 UFC. Но хорошо, что он проверил себя на этом уровне, увидел, в каких аспектах нужно прибавить. Для меня было волнительно секундировать, легче самому подраться, чем, когда твой близкий дерется»

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