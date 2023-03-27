Шара Буллет о победе Казахстана над Данией: «Они так и умрут бесславной смертью, не подняв флаг Казахстана на должный уровень»

Дебютант UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, отреагировал на высказывание Куата Хамитова о казахстанском футболе.

«Миллиарды тратятся на что попало, брат, на то, что никому дела нет. Они так и умрут бесславной смертью, не подняв флаг Казахстана на должный уровень, брат, ниче не имею против футбола, но мы – бойцы, как гладиаторы деремся, готовые на все, а платят нам за это гроши. Обидно как-то», – ответил Магомедов на пост Хамитова.

Напомним, после волевой победы Казахстана над Данией (3:2) в квалификации Евро-2024 боец MMA Куат Хамитов заявил, что никогда не будет радоваться победам казахстанского футбола.

Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»

Президент UFC назвал следующего соперника Рахмонова

Рахмонов о том, куда потратит гонорар от боя с Нилом: «У меня большая семья»