Шара Буллет о победе Казахстана над Данией: «Они так и умрут бесславной смертью, не подняв флаг Казахстана на должный уровень»

Теги Сборная Дании по футболу сборная Казахстана по футболу UFC MMA квалификация Евро-2024 Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Шарабутдин Магомедов Спорт Казахстана

Дебютант UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, отреагировал на высказывание Куата Хамитова о казахстанском футболе.

«Миллиарды тратятся на что попало, брат, на то, что никому дела нет. Они так и умрут бесславной смертью, не подняв флаг Казахстана на должный уровень, брат, ниче не имею против футбола, но мы – бойцы, как гладиаторы деремся, готовые на все, а платят нам за это гроши. Обидно как-то», – ответил Магомедов на пост Хамитова.

Напомним, после волевой победы Казахстана над Данией (3:2) в квалификации Евро-2024 боец MMA Куат Хамитов заявил, что никогда не будет радоваться победам казахстанского футбола.

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1 комментарий

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DaleCo
30000 человек на Астана Арене, такие: "Ну да, ну да. Пошли мы нафиг".
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