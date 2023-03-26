Муратбек Касымбай о будущем: «Контракт на руках, но проблемы по сопернику»

Теги MMA AMC Fight Nights Sports.ru - Казахстан Муратбек Касымбай Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА, известный по выступлениям в АМС Fight Night и ПОП-ММА лигах Муратбек Касымбай о своем возвращении в октагон:

«У меня контракт на руках, но я краем уха слышал, что проблемы по сопернику. Здоровье? Мне разрешили заниматься спортом, но не пропускать удары. В любом случае перед и после каждого боя буду проверяться»

Касымбай из-за травмы глаза не дрался с 2021 года.

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