Муратбек Касымбай о будущем: «Контракт на руках, но проблемы по сопернику»
Казахстанский боец ММА, известный по выступлениям в АМС Fight Night и ПОП-ММА лигах Муратбек Касымбай о своем возвращении в октагон:
«У меня контракт на руках, но я краем уха слышал, что проблемы по сопернику. Здоровье? Мне разрешили заниматься спортом, но не пропускать удары. В любом случае перед и после каждого боя буду проверяться»
Касымбай из-за травмы глаза не дрался с 2021 года.
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