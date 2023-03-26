Касымбай про бой Кабардиев – Магомедов: «Я даже не знаю соперника»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Наше Дело Муратбек Касымбай Спорт Казахстана

Муратбек Касымбай про финал гран-при «Наше Дело» Магомед Кабардиев – Бекболат Магомедов:

«Честно, я соперника Магомеда даже не знаю. Но в любом случае мы поддерживаем своих. При этом Магомед не просто представляет Казахстан, мы с ним с одного зала, друг другу помогаем»

Ориентировочная дата проведения финала – лето 2023 года.

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