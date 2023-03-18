Рахмонов о инциденте с выпавшей капой: «Активный бой был, из-за этого я не смог остановиться»

Шавкат Рахмонов прокоментировал инцидент с выпавшей капой вовремя поединка с Джеффом Нилом на UFC 285.

– Расскажи про момент, когда ты стал без капы драться. В какой момент тебе попросили капу вставить. Ты даже не заметил или реально просто удобно без капы?

– Нет, просто я же не мог остановить и капу попросить, активное действие шло. Я заметил, что у меня капа выпала, но потом рефери по-моему не увидел, из-за этого я больше минуты без капы дрался. Активный бой был, из-за этого я не смог остановиться и рефери тоже не увидел.

– Я видел бои, где бойцы специально выплевывают капы, потому что тяжело дышать, но у тебя просто она выпала.

– Нет, она просто выпала. Такого никогда не было, что бы капу я выплевывал, чтобы отдохнуть. Это не мое, – сказал боец в интервью «Вестнику ММА».

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