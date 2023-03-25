Ермеков закрыл трилогию с Хирамагомедовым второй досрочной победой

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Даурен Ермеков Спорт Казахстана

В рамках турнира URAL FC казахстанец Даурен Ермеков ставит точку в трилогии с Гамзатом Хирамагомедвым.

Казахстанец задушил соперника во втором раунде.

Теперь у них счет 2-1. В профи дважды выиграл Ермеков, в любителях – Гамзат.

 
 
 
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Публикация от KAZAKHSTAN MMA FIGHTERS 🇰🇿 (@kaz_fighters)

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