Ермеков оказался тяжелее Хирамагомедова перед турниром URAL FC

В Самаре прошла официальная церемония взвешивания перед турниром лиги URAL FC.

В со-главном бою турнира выступит Даурен Ермеков, который показал вес 84,5 кг, на 50 грамм меньше весы показали под его соперником Гамзатом Хирамагомедовым.

Другой казахстанец Серикбай Ходжабаев не сумел уложиться в вес, показав 74,5 кг при 73 разрешенных. Таким образом, по правилам лиги Серикбай выйдет на бой с желтой карточкой и будет лишен части гонорара.

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