Санжар Адилов завершил свой очередной бой досрочно

В главном бою турнира Alash Pride в Туркестане Санжар Адилов уже в первом раунде задушил кыргыза Ваямана Есенбек уулу.

Таким образом, Санжар одержал свою 11 победу в профи при 1 поражении

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