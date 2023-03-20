Чемпион мира по ММА Жасия нокаутировал иранца Абулфазла

Чемпион мира по ММА Бекзат Жасия провел свой третий профи бой против иранца Едегари Абулфазла на турнире Alash Pride в Туркестане.

Бекзат завершил бой во втором раунде, переведя соперник в партер, где провел добивание.

Таким образом, у Бекзата сейчас рекорд 3-0.

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