Тренер «Килл Клиф» о Рахмонове: «Он рожден для боев»
Тренер клуба «Килл Клиф» Генри Хут поделился своим мнением о Шавкате Рахмонове:
«Он так спокоен, он хорош, он на шаг впереди и видит все. Он выглядит так, как будто рожден для боев»
Рахмонов к каждому своему бою проходит подготовку в этом зале в США.
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