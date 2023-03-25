Даурен Ермеков о переговорах с АСА: «Продолжим после боя с Хирамагомедовым»

Казахстанский боец, чемпион Eagle FC в среднем весе Даурен Ермеков рассказал о переговорах с вице-президентом АСА Асланбеком Бадаевым:

«Я разговаривал с Асланбеком о выступлении в гран-при АСА. Пока решили, что продолжение диалога будет после боя с Хирамагомедовым. Что касается боя с Одиловым, то для меня бой это чисто спортивный интерес. У нас была возможность подраться, но не вышло. Буду ли просить бой с ним в АСА? Как я понял там уже есть такой план»

Уже сегодня Ермеков завершит трилогию с Гамзатом Хирамагомедовым. Пока у них счет 1-1.

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