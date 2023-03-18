АСА договорились с Eagle FC о подписании Ермекова

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев заявил, что договорился с лигой Eagle FC по поводу подписания казахстанского бойца Даурена Ермекова:

«Шамиль Завуров сказал, что мы можем забрать Даурена Ермекова и других бойцов Eagle FC. Фариддун Одилов уже пришел, Мехди Дакаев, думаю тоже перейдет к нам. По Денису Измоденову идет общение»

Даурен может выступить в гран-при АСА в среднем весе, где планируется их бой с Фариддуном Одиловым.

«У Морозова и Жумагулова был долгий и тяжелый путь в UFC». Георгий Майсурадзе о тренировках в «Еркин Куш», профи дебюте

«Шавкат – настоящий чемпион». Чемпион мира по ММА Бекзат Жасия о тренировках с Рахмоновым, казакша курес и третьем бою в профи

Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»