АСА договорились с Eagle FC о подписании Ермекова

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан EFC Даурен Ермеков Фаридун Одилов Спорт Казахстана

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев заявил, что договорился с лигой Eagle FC по поводу подписания казахстанского бойца Даурена Ермекова:

«Шамиль Завуров сказал, что мы можем забрать Даурена Ермекова и других бойцов Eagle FC. Фариддун Одилов уже пришел, Мехди Дакаев, думаю тоже перейдет к нам. По Денису Измоденову идет общение»

Даурен может выступить в гран-при АСА в среднем весе, где планируется их бой с Фариддуном Одиловым.

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