Вице президент АСА о бое Ермеков – Одилов: «Это один из самых громких боев для СНГ»

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан EFC Даурен Ермеков Фаридун Одилов Спорт Казахстана

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев в интервью mma.meta-rating рассказал об интересе к проведению боя между Дауреном Ермековым и Фаридуном Одиловым:

«Ни для кого не секрет, нам интересен Даурен Ермеков, мы общаемся на эту тему. Но там должны совпасть несколько факторов. Первый – Даурен должен победить Хирамагомедова на турнире URAL FC. Второй – он продолжает быть чемпионом лиги Eagle FC, мы попросим, чтобы они пошли нам на встречу и отпустили своего чемпиона к нам на гран-при. Как это сделал Камил Гаджиев в случае с Асатряном. Тогда будет все располагать к тому, чтобы Ермеков и Одилов встретились в первом раунде гран-при. Это один из самых громких боев, который можно предложить в СНГ. Если болельщики хотят, бойцы хотят, то нужно делать»

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