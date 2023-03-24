Где и во сколько смотреть бой Ермеков – Хирамагомедов в Казахстане 25 марта

В субботу, 25 марта казахстанец Даурен Ермеков проведет реванш с россиянином Гамзатом Хирамагомедовым.

Бой пройдет в рамках турнира URAL FC в Самаре. Бой Ермекова станет соглавным. Также в карде пройдет поединок еще одного казахстанца Серикбай Ходжабаев.

Начало турнира в 20:00 по времени Астаны. Трансляция будет доступна на канале «Матч ТВ» и youtube-канал лиги.

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