Даурен Ермеков о бое Рахмонов – Мухаммад: «Шавкат может обыграть его в стойке»
Казахстанский боец Даурен Ермеков оценил перспективу Шавката Рахмонова в бою с Белалом Мухаммадом:
«Мы не обсуждали с Шавкатом его победу над Нилом. Я просто его поздравил. Надеюсь, помогу ему при подготовке к бою с Белалом Мухаммадом. Белал хорошо борется. Мне кажется, он и с Шавкатом будет бороться. Шавкат может обыграть его в стойке и передышать, если на даст бороться»
«У Морозова и Жумагулова был долгий и тяжелый путь в UFC». Георгий Майсурадзе о тренировках в «Еркин Куш», профи дебюте
«Шавкат – настоящий чемпион». Чемпион мира по ММА Бекзат Жасия о тренировках с Рахмоновым, казакша курес и третьем бою в профи
Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»
Комментарии