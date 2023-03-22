Даурен Ермеков о бое Рахмонов – Мухаммад: «Шавкат может обыграть его в стойке»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Даурен Ермеков Спорт Казахстана

Казахстанский боец Даурен Ермеков оценил перспективу Шавката Рахмонова в бою с Белалом Мухаммадом:

«Мы не обсуждали с Шавкатом его победу над Нилом. Я просто его поздравил. Надеюсь, помогу ему при подготовке к бою с Белалом Мухаммадом. Белал хорошо борется. Мне кажется, он и с Шавкатом будет бороться. Шавкат может обыграть его в стойке и передышать, если на даст бороться»

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