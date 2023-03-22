Даурен Ермеков: «One FC не рассматривал, хотелось бы в Bellator»

Казахстанский боец MМA Даурен Ермеков рассказал о целях в карьере.

«One FC не рассматривал, хотелось бы в Bellator. Конечно, если в UFC возьмут, тоже без проблем – я готов к этому! Но предпочтительно хотелось бы оказаться в Bellator. Я смотрел, там не так уже много соперников на 84 кг. И до титульного боя быстрее можно добраться. В UFC их система не совсем понятна, все по-разному. Они могут давать тебе дебютантов, тянуть и тянуть», — сказал Ермеков.

В общей сложности Ермеков провел 20 боев в смешанных единоборствах, в которых одержал 15 побед и потерпел пять поражений.

Следующий бой казахстанец проведет 25 марта против Гамзата Хирамагомедова в Самаре.

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