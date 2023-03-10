Эксперт объяснил причину отказа Головкина от титула WBA

Известный журналист Дэн Рафаэль объяснил, по какой причине средневес из Казахстана Геннадий Головкин отказался от второго титула чемпиона мира кряду.

Сегодня стало известно, что GGG больше не владеет поясом по версии WBA Super в среднем весе. В прошлом месяце Геннадий также отказался от титула IBF.

«Причина [отказа от титулов] в обеих случаях заключалась в приближении дат промоутерских торгов по обязательным боям, к которым был невысокий коммерческий интерес. Это означало, что если Головкин провел бы любой из этих поединков, ему грозило бы резкое сокращение зарплаты по сравнению с восьмизначными выплатами, которые он получал по эксклюзивному контракту с DAZN, чей срок действия истек после поражения решением судей от Канело Альвареса в их третьем поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе в сентябре.

В начале февраля GGG отказался от титула IBF из-за отсутствия интереса к бою между ним и Эскивой Фалькао.

Затем были назначены промоутерские торги по обязательной защите Головкиным титула чемпиона мира WBA в бою против «обычного» чемпиона Эрисланди Лары. Аукцион был запланирован на ближайший понедельник в офисе WBA в Панама-Сити, Панама. Головкин имел бы право на львиную долю призового фонда в соотношении 75% к 25%, но из-за невысокого интереса со стороны вещателей и промоутеров и незначительных шансов на то, что бой состоится, он освободил титул», – пишет Рафаэль в своей колонке.

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