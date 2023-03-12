После отказа Головкина от титула WBA Бетербиев стал самым возрастным чемпионом

38-летний обладатель титулов чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелой весовой категории россиянин Артур Бетербиев стал самым возрастным чемпионом.

Ранее этот «титул» принадлежал 40-летнему казахстанскому боксеру Геннадию Головкину, который принял решение оставить пояса WBA и IBF в среднем весе.

В своем последнем поединке, который состоялся в январе 2023 года, Бетербиев встретился с Энтони Ярдом. Это противостояние завершилось победой Артура техническим нокаутом в восьмом раунде. На счету Бетербиева 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.

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