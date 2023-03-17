Рахмонов про Алмабаева: «Он близок к UFC, но ему нужен еще один бой»

Шавкат Рахмонов в интервью «Вестнику ММА» поделился своим мнением о Асу Алмабаеве, который был в углу у Шавката на бое с Нилом:

Про Асу Алмабаева: «Он не хотел быть в углу, но я ему сказал, что он будет на виду, сам посмотрит уровень UFC. Он близок к лиге, но думаю, ему нужно провести один бой в NAIZA, чтобы не простаивать»

Стал известен полный гонорар Рахмонова за победу над Нилом

Махачев о победе Рахмонова: «Сегодня на высоте»

Дана Уайт о бое Рахмонов – Ковингтон: «Колби готов драться c кем угодно»