Рахмонов про Алмабаева: «Он близок к UFC, но ему нужен еще один бой»
Шавкат Рахмонов в интервью «Вестнику ММА» поделился своим мнением о Асу Алмабаеве, который был в углу у Шавката на бое с Нилом:
Про Асу Алмабаева: «Он не хотел быть в углу, но я ему сказал, что он будет на виду, сам посмотрит уровень UFC. Он близок к лиге, но думаю, ему нужно провести один бой в NAIZA, чтобы не простаивать»
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