Рахмонов о новом контракте с UFC: «Вроде обещали хорошие условия»

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Шавкат Рахмонов в интервью «Вестнику ММА» рассказал о переговорах с лигой о новом контракте:

«Мы должны были улететь на следующий день, позвонил Саят, сказал, что Уайт хочет встретиться, обсудить бой, новый контракт. Встретились, пообщались. Поговорили минут 15, потом с матчмейкером говорили по контракту около часа. Вроде обещали хорошие условия»

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