Президент Naiza о бое Резников – Вартанян: «Если Артем подойдет в лучшей форме, то он без проблем задушит Вартаняна»

Президент казахстанской лиги MMA NAIZA Нурбек Карабала о финале гран-при АСА Артем Резников – Эдуард Вартанян:

«Думаю, если Артем подойдет в лучшей форме, то он без проблем задушит Вартаняна. Эмоционально Артема поддавить не удастся 100%, но одно меня беспокоит, что он циклично тренируется. Но в целом он сильнейший боец своего веса в АСА, мало кто сможет его в лиге выиграть», – сказал Карабала.

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