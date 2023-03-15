Багдат Жубаныш о бое с Казбеком Сагыном: «У Казбека травма, жду его»

Багдат Жубаныш в интервью «Вестнику ММА» рассказал о поединке с Казбеком Сагыном за титул чемпиона NAIZA в суперлегком весе:

«Мне сказали, что будем драться за пояс в марте, но у Казбека травма колена. Я жду его. Он сам вызвал меня на бой, он должен ответить. Жду этого боя»

Стал известен полный гонорар Рахмонова за победу над Нилом

Махачев о победе Рахмонова: «Сегодня на высоте»

Дана Уайт о бое Рахмонов – Ковингтон: «Колби готов драться c кем угодно»