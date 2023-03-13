Турнир Naiza 50 перенесен на 20 марта

Лига MMA Naiza сообщила о переносе мероприятие Naiza 50.

«Турнир в Астане по независящим от лиги причинам переносится на 20 марта. Он будет проведен в закрытом режиме. Как и планировалось, главные бои будут доступны по системе PPV, а бои прелимов онлайн могут посмотреть все желающие», – говорится в официальном сообщении лиги.

Напомним, в главном бою Naiza 50 на бой против Наримана Аббасова выйдет Каныбек Жыныбек Уулу.

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