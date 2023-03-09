Ермеков отреагировал на вызов Одилова: «Ты слился с боя со мной»

Даурен Ермеков отреагировал на вызов со стороны Фаридуна Одилова:

«Ты откровенно слился с боя со мной в декабре, хотя я был готов на любые твои условия. Ты изображал из себя больного, хотя медицинская комиссия тебя допустила до боя. У меня больше уважения к Гамзату, чем к тебе. Он вышел на бой с отравлением и бился, как мужчина. И я с удовольствием принял его вызов еще раз. А ты и дальше бегай от боев с реальными соперниками, бей бразильцев и ирландцев. О чем тут говорить?»

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