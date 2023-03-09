Одилов о возможном бое с Ермековым в АСА: «Мне не нравится он, хочу закрыть ему рот»

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан EFC Даурен Ермеков Фаридун Одилов Спорт Казахстана

Таджикский боец АСА Фаридун Одилов после победы на турнире лиге попросил бой с Дауреном Ермековым:

«Краем уха слышал, что АСА хочет подписать в гран-при Ермекова. Я готов встретить его здесь. Этот человек мне не нравится, я хочу его наказать, закрыть ему рот, научить манерам»

Этот бой должен был состоятся в рамках Eagle FC, однако Одилов не сделал вес.

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