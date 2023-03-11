Даурен Ермеков об Одилове: «Я не конфликтный человек, но ему придется ответить за свои слова»

Чемпион Eagle FC Даурен Ермеков про вызов со стороны Одилова и потенциальный бой с Фаридуном:

«Если меня подпишут в АСА, я буду рад, если он наконец-то выйдет со мной на бой. С Асланбеком Бадаевым был разговор до всей этой ситуации. Проблема в том, что я действующий боец Eagle FC, мне нужно с ними поговорить, если у них нет никаких планов, то чтобы они отпустили. Я сам по себе не конфликтный человек, но в данной ситуации все зашло далеко, где бы мы не встретились ему придется ответить за свои слова. Он сильно меня задел. Может быть, он был на эмоциях. Если бой все-таки состоится, это будет большое зрелище для фанатов ММА»

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