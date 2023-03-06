Рахмонов затроллил Томпсона. Стивен ответил

Американский боец UFC Стивен Томпсон написал ответ казахстанцу Шавкату Рахмонову в твиттере.

Ранее Рахмонов задал тому вопрос после победы над Джеффом Нилом: «Ну и кто тут теперь грэпплер?».

В ответ Томпсон написал следующее: «При всем уважении к тебе и твоему отличному выступлению, статистика 0/4 по тейкдаунам не делает тебя «не» грэпплером!

Поздравляю с победой! Не забывай, что ты выиграл сабмишеном! Хоть и много любви к тебе!»– написал американец.

Отказ Стивен Томпсон объяснил тем, что он хотел провести поединок с ударником, а не с грэпплером. Против Нила Шавкат проявил себя в качестве универсала и продемонстрировал навыки в стойке и ударном стиле.

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